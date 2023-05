Catania, ruba la batteria di una bicicletta e un passante lo nota: arrestato

I carabinieri della stazione di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza di reato un catanese di 32 anni, pregiudicato, per il furto della batteria di una bicicletta elettrica. Scenario del furto la via Teatro Greco, dove un liceale aveva parcheggiato la sua bici, vincolandola ad un palo con una catena antifurto. Lo studente non si è accorto della presenza del ladro.

Il trentaduenne prima ha cercato di portare via la bici, provando invano a tagliarne il lucchetto di sicurezza. Poi ha desistito e ha sottratto la sola batteria, smontata con un cacciavite ed asportata velocemente. Per sua sfortuna, è stato notato da un passante, che è stato minacciato con il cacciavite usato per il furto ed invitato dal malvivente a non interessarsi del fatto con parole esplicite: «Fatti i c...tuoi».

Provvidenziale l’intervento di una gazzella dei carabinieri, che, notando la scena, è intervenuta, bloccando e arrestando il delinquente all’incrocio con via Verginelle dopo una breve fuga a piedi. Il 32enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.

