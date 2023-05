Incidente in moto, muore a Caltagirone. L'ultimo post per la compagna: «Sempre con te»

Ha perso il controllo della sua moto mentre percorreva la Catania-Gela all'altezza di Caltagirone. Un incidente che non ha dato scampo a Giuseppe Triolo, 32 anni, di San Michele di Ganzaria. I soccorritori hanno fatto di tutto per salvarlo, ma l'uomo è morto poco prima dell'arrivo in ospedale.

Un dramma vissuto in diretta da un suo amico che lo seguiva in sella ad un'altra moto e ha assistito alla terribile scena. Giuseppe Triolo viaggiava sulla sua Aprilia 750, ieri (domenica 28 maggio), quando per cause ancora da accertare è finito contro il guardarail della Statale 417 e poi sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Caltagirone per i rilievi e appurare la dinamica dell'incidente.

Per la vittima tanti messaggi di dolore e cordoglio, tra cui quello del sindaco di San Michele Danilo Parasole: «La comunità sammichelese è stata colpita tragicamente per la grave perdita di una giovane vita spezzata in un incidente stradale. Il sindaco, l’amministrazione comunale e la cittadinanza esprimono il più profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie Triolo e La Rocca in questa circostanza di dolore per la prematura scomparsa di Giuseppe». Lo ricorda anche il gruppo Facebook Biker 3.0: «Sarai sempre con noi e farai sempre parte di noi».

Appena due giorni fa Giuseppe Triolo aveva scritto un post dedicato alla sua compagna: «Voglio vivere tutto questo accanto a te. Desidero condividere ogni respiro, ogni attimo di questa vita meravigliosa al tuo fianco».

