Mineo, 40enne muore cadendo con la moto: un anno fa perse la moglie

Ancora sangue sulle strade siciliane. A perdere la vita è un 40enne che ieri sera, a Mineo, paese della provincia di Catania, ha perso il controllo della sua moto in viale Europa in prossimità di una curva.

A nulla sono serviti i soccorsi e i tentativi di rianimarlo. All'arrivo dei sanitari del 118 Angelo Nicotra era già cadavere. Sul posto era giunto anche un elisoccorso. Non è chiara ancora la dinamica dell'incidente. Pare che l'uomo sia caduto senza scontrarsi con altri veicoli. Le ipotesi che al momento si fanno sono che Nicotra possa aver avuto un malore mentre era in sella o che abbia effettuato una manovra sbagliata. I rilievi sul luogo del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Palagonia.

La vittima dell'incidente, imprenditore agricolo specializzato nella produzione di cereali, lascia due figli, uno di 14 anni e l'altro di 11, che già l'anno scorso erano rimasti orfani della mamma che era morta a causa di un infarto.

Queste le parole di padre Santo Cammisuli, parroco di Mineo:

"Davvero triste e inaspettata la notizia della morte del carissimo Angelo Nicotra. Da poco più di un anno la morte prematura della moglie, ora la sua. Grande dolore mio e di quanti lo hanno conosciuto. Persona semplice, educata, rispettosa, lavoratrice. Amava e seguiva con tantissima attenzione i suoi due figli aiutato dai suoi cari. E ora? Non ho parole, cosciente che ogni singola parola rimane nel vuoto e priva di significato di fronte a tale tragedia. Solo la fede in Dio può darci conforto e il silenzio. Sì, il silenzio, perché ogni parola non può colmare il dolore e lo smarrimento di questo momento. Dio ricompensi tutto l'amore che ha avuto per la sua famiglia".

