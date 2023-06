Paternó, scontro frontale sulla Statale: 4 feriti, interviene l'elisoccorso

Traffico paralizzato sulla Statale 284 in prossimità di Paternó, in provincia di Catania, per un grave incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto.

Uno scontro frontale, in prossimità del km 40,700, che ha causato il ferimento di quattro persone. Una di loro, una donna, è stata trasportata con un elicottero del 118 all'ospedale Cannizzaro di Catania.

Sul posto anche il personale di Anas per la gestione della viabilità. Il traffico è stato temporaneamente deviato agli svincoli di Santa Maria di Licodia e di Paternò Nord.

© Riproduzione riservata