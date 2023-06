Scontro tra due auto sulla statale a Bronte, 4 feriti e traffico bloccato

E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla strada statale 284 “Occidentale Etnea” a Bronte (Catania), al km 11,050. Il sinistro, fa sapere Anas, ha coinvolto due veicoli e la strada è temporaneamente chiusa al traffico. Traffico deviato su viabilità comunale. Sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e ripristinare la normale circolazione il prima possibile e in piena sicurezza per gli utenti.

