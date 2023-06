Caltagirone, scontro tra pullman e tir lungo la statale 124, ferito un autista dell'Ast

Incidente lungo la strada statale 124, in territorio di Caltagirone, in direzione Grammichele. Per cause ancora da accertare un tir e un pullman dell'Ast si sono scontrati. Ad avere la peggio, l'autista del bus, che è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, per regolare il traffico e per i rilievi dell'incidente. Lo scontro è avvenuto all'altezza del km 23.