Adrano, auto finisce contro un palo della luce: sfondata la vetrata di un panificio

Incidente nella notte ad Adrano in via Catania. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 1.30, un uomo ha perso il controllo della sua auto che ha violentemente urtato una vettura in sosta. L' impatto è stato violentissimo, tanto da abbattere un palo della pubblica illuminazione. Il veicolo ha poi finito la sua corsa all’ingresso di un panificio sfondando la vetrata. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e un’ambulanza. Il giovane non ha riportato gravi ferite.