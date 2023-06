Paternò, evade dai domiciliari per spacciare: a casa aveva 133 dosi di marijuana, ora è in carcere

A Paternò i carabinieri hanno arrestato un 29enne che stava scontando i domiciliari per reati di droga perché trovato in possesso di 256 grammi di marijuana (con 133 dosi già confezionate), due bilancini di precisione e 150 euro in contanti. La droga era nascosta in un'intercapedine del muro del corridoio di casa.

Il 29enne è stato anche denunciato per evasione. I militari lo avevano riconosciuto qualche minuto prima fra tre persone sorprese a parlare tra di loro in via Bengasi. I tre si erano dileguati alla vista dei militari. Il giovane, rinchiuso nel carcere di piazza Lanza, è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto disponendo la permanenza in carcere all’esito dell’udienza di convalida.