Gravina di Catania, la nonna gli nega 20 euro e lui distrugge tv e decoder

Un 19enne è stato arrestato in flagranza di reato da carabinieri della compagnia di Gravina di Catania per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. Secondo l’accusa avrebbe danneggiato l’interno della casa della nonna materna, distruggendole anche un televisore e il decoder, perché si era rifiutata di consegnargli 20 euro. Alla presenza dei carabinieri il giovane, che vive con la nonna, ha anche colpito e danneggiato l’auto di una sua zia.

L’anziana donna nell’ufficio del comando dell’Arma ha detto che da due anni aveva problemi con il nipote perché non poteva più fare fronte alle sue richieste di denaro. Il 19enne è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto e disposto la misura del divieto di dimora a Gravina di Catania.