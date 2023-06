Catania, ruba in appartamento ma le telecamere lo incastrano: arrestato

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Catania dai carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica perché ritenuto l’autore di un furto in un appartamento di un computer e di un telefono cellulare. Ad incastrarlo le immagini registrate dall’impianto di videosorveglianza. I militari dell’Arma hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale etneo per furto aggravato.

La vittima del furto, un 29enne, si era recata a denunciare l’accaduto ed aveva fornito le registrazioni del suo impianto di videosorveglianza, che aveva immortalato l’autore del reato. Esaminando il filmato, è stato possibile accertare che il ladro si era introdotto nell’abitazione scardinando la porta di ingresso, poi aveva rovistato dappertutto, messo a soqquadro cassetti e mobili, tentando anche di forzare una porta chiusa a chiave, per poi fuggire con la refurtiva.

I militari hanno potuto così identificare il presunto autore, già noto per i suoi trascorsi giudiziari e anche perché era stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.