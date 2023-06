Cinque ore di ritardo per i voli da Verona e Milano, disagi all'aeroporto di Catania

Non è stata una domenica facile per i viaggiatori Wizzair che dovevano recarsi in Sicilia. Ritardi di voli da Verona e da Milano in direzione Catania, e viceversa: cinque ore di attesa e proteste, per non parlare dei disagi.

Il volo Catania Verona W48225 doveva partire alle 06:25 ed i passeggeri sono stati atterrati solamente alle 13:20. Un pesante ritardo che ha comportato anche disagi con altrettanto successivo ritardo del volo Verona Catania W48226 con partenza prevista alle 08:30 ed i viaggiatori sono atterrati alle 15:38.

Stessa cosa è avvenuta, sempre ieri, con il volo Milano Catania W45577, con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Wizzair. I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno dell’aeroporto di Milano Linate, vedendo rinviato il proprio volo in partenza inizialmente alle 16:55 e atterrato solamente alle 22:05.