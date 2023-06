Caltagirone, incidente sulla statale 417: tre feriti, un motociclista in prognosi riservata

Incidente sulla strada statale 417. Uno scontro violentissimo tra una moto Ktm e una Fiat Punto è avvenuto al chilometro 17+200 della Catania-Gela, all'altezza di Caltagirone. Tre persone sono rimaste ferite, in gravi condizioni il motociclista, trasportato in ospedale dal 118 in codice rosso e ora in prognosi riservata. Indagini e rilievi da parte di carabinieri della stazione di Caltagirone. Alla base dell'incidente ci sarebbe un sorpasso azzardato da parte di uno dei mezzi.