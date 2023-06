Incidente a Catania, si schianta contro un'altra auto e cappotta: ferita una donna

Incidente la scorsa notte a Catania, in viale Moncada, nel quartiere Librino e una donna è rimasta ferita. Secondo una prima ricostruzione, un'infermiera tirocinante presso l'ospedale San Marco, aveva finito il turno di lavoro e con la sua auto stava rientrando a casa, quando, per cause in corso di accertamento, si sarebbe scontrata contro un'altra vettura che, sembrerebbe trovarsi parcheggiata in un punto poco visibile della strada.

L'impatto è stato violento, l'auto con la donna è sobbalzata e cappottata diversi metri dopo l'impatto. Alcuni residenti della zona hanno sentito il forte boato e sono scesi per strada prestando i primi soccorsi e contattando il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza che hanno soccorso l'infermiera rimasta ferita. In considerazione dello stato della donna, che presentava varie escoriazioni e una ferita profonda ad un braccio, i sanitari l'hanno trasferita all'ospedale San Marco.

Sempre, a Catania, nel pomeriggio di lunedì, si era verificato un incidente stradale sulla strada che collega la circonvallazione con via Vincenzo Giuffrida. Uno scooter si è schiantato contro un'auto che era parcheggiata sulla curva della strada, probabilmente per un guasto. Tra i primi a prestare soccorso al conducente del due ruote rimasto ferito è stato proprio il neo sindaco di Catania, Enrico Trantino, che stava transitando con il suo scooter. La persona in sella al due ruote è rimasta ferita ed è stato necessario il trasporto in ambulanza presso l’ospedale Cannizzaro, per tutti gli accertamenti del caso.