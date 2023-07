Catania, due feriti in una sparatoria: uno riverso in casa, l’altro è precipitato dal balcone

Sono un giallo, al momento, la dinamica e il movente della sparatoria in cui due persone sono rimaste ferite nel rione Nesima a Catania. Secondo una prima ricostruzione, la polizia, intervenuta sul posto dopo una segnalazione alla sala operativa avrebbe trovato uno straniero in strada con ferite da cadute. L’uomo sarebbe precipitato dal balcone del secondo piano di un palazzo di via Santo Cantone, che presentava dei danni alla ringhiera, come se l’uomo vi si fosse aggrappato prima di cadere. Ma dopo l’intervento di personale del 118 si è scoperto che era stato ferito anche con un colpo di pistola al collo. L’uomo è stato trasferito d’urgenza in ospedale, le sue condizioni sono definite molto gravi.

Nella casa poi agenti delle Volanti, intervenuti per primi, hanno trovato una persona a terra: un italiano con una ferita da arma da fuoco alla tempia.Trasporto in ospedale è stato ricoverato in codice rosso. I due feriti sono in nosocomi diversi.

Sul posto per rilievi e indagini è intervenuto personale della squadra mobile della Questura e agenti della polizia scientifica. Gli investigatori stanno cercando di accertare il motivo della presenza dei due nella casa e cosa sia successo. Non si esclude una lite per motivi personali. Al momento sembra poco probabile che la sparatoria sia maturata nell’ambito di contrasti nella criminalità organizzata o locale.

Sull’accaduto la Procura di Catania ha aperto un’inchiesta, delegando le indagini alla squadra mobile.