Catania: è morto Toni Carbone, musicista dei Denovo. Mario Venuti: addio, amico leale

Lutto nel mondo della musica: è morto Toni Carbone, musicista catanese, bassista dei Denovo. Ad annunciarlo è stato il cantautore e amico di sempre Luca Madonia, attraverso un post sui social: "Un pezzo della mia vita se ne è andato…i vent’anni, la musica, i sogni, le soddisfazioni, centinaia di concerti con un amico e bassista geniale! Addio Toni".

Carbone faceva parte, insieme ai fratelli Luca e Gabriele Madonia e a Mario Venuti, dello storico gruppo rock degli anni Ottanta "Denovo" ed è stato anche un produttore discografico. Vantava anche numerose collaborazioni con Mario Venuti.

Diffusa la notizia del decesso, in tanti hanno voluto testimoniare la vicinanza alla famiglia. Tra questi, proprio Mario Venuti che su Facebook ha scritto: “Con le lacrime agli occhi vi comunico che il nostro caro amico fraterno, compagno di mille avventure musicali, Toni Carbone ci ha lasciati. Siamo costernati. Siamo cresciuti nello stesso complesso di palazzine di Viale Marco Polo a Catania e poi lo portai con me nelle file dei Denovo con cui debuttammo al Festival Rock di Bologna nel 1982. Il resto è storia. Addio, amico leale. La tua bontà d’animo lascia una scia di dolore e di affetto smisurata”.

"Noooooo!!! Incredibile! Stavo cercando il libro vostro dei Denovo per rileggerlo dopo tanto tempo perché ne avevo voglia ed esigenza, e a parte la commozione per aver trovato dentro la scaletta di quando con i Niente insetti su Wilma portavo in giro il vostro tributo, una volta trovato, apro facebook e la prima cosa che leggo è questa terribile notizia. Ma che dispiacere immenso per Tony! Uno dei più grandi bassisti (e sarebbe pure riduttivo) della scena italiana. Le coincidenze non esistono. Lo prendo come un saluto. Ciao Tony!", scrive Giovanni in arte Gustavo. E ancora, Paolo Crisafi: "Una Notizia Bruttissima.. neanche un paio di giorni fa parlavamo di tanti concerti live.. nonostante lo scioglimento dei Grandi Denovo lui viveva esclusivamente di musica la sua vita .. Ciao Grande Tony Amico mio Adesso suonerai con l'orchestra del Paradiso". "Una persona buona, semplice. Amica di tutti. Non potevi che volergli tanto bene.", aggiunge Giusy Chiara Meli