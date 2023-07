Catania, moto contro la rotonda spartitraffico: un morto e un ferito grave

Tragico incidente stradale in piazza Galatea a Catania. A perdere la vita Fabrizio Cavallaro, 30enne di Belpasso, si trovava su una moto di grossa cilindrata insieme a un 18enne. In base a una prima ricostruzione della dinamica, la Bmw 1002 viaggiava da piazza Europa verso la stazione quando si è schiantata contro la rotonda spartitraffico. Ad avere la peggio è stato il passeggero, sbalzato dalla sella e finito violentemente sull'asfalto: è morto sul colpo. Il 18enne che si trovava alla guida ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale Cannizzaro, è ricoverato in terapia intensiva.