Due incidenti nella notte in provincia di Catania: quattro giovani feriti

Due incidenti stradali, quattro giovani feriti. La scorsa notte in provincia di Catania si è temuto il peggio sulla tangenziale e sulla Ss121 a Belpasso. Nel primo caso un'auto si è schiantata contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dall'abitacolo due giovani che poi sono stati trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che non sembra abbia coinvolto altre vetture.

Momenti di paura anche lungo la strada statale 121 all'altezza di Belpasso dove un ragazzo e una ragazza di Biancavilla, sono rimasti feriti nello scontro tra due vetture. Coinvolte una Fiat Punto ed una Lancia Musa che si è ribaltata. I ragazzi che erano a bordo del mezzo sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo finendo sull'asfalto. Nessuna conseguenza invece per i tre occupanti dell'altra vettura.

Dopo l'incidente gli automobilisti che passavano di lì hanno subito chiamato i soccorsi. Le ambulanze intervenute sul posto hanno trasportato d'urgenza i due feriti negli ospedali San Marco e Garibaldi di Catania. Riservata la prognosi per entrambi.

Sul posto sono intervenuti per i rilievi i carabinieri della compagnia di Paternò e i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò per mettere in sicurezza i mezzi.