Vendevano alimenti compromessi dal blackout, multe e sequestri del Nas a Catania

Avrebbero continuato a mettere in vendita prodotti alimentari la cui conservazione era stata compromessa dai continui black-out elettrici nel Catanese. E’ quello che hanno scoperto i carabinieri del Nas durante un controllo della rete di distribuzione per prevenire conseguenze dannose per la salute a seguito di eventuali criticità nelle fasi di mantenimento della catena del freddo dei prodotti alimentari deperibili. Per gli alimenti surgelati all’origine i commercianti avrebbero inoltre consentito il ricongelamento spontaneo avvenuto col ripristino dell’erogazione dell’energia elettrica, operazione che scatenerebbe un’improvvisa proliferazione batterica.

In un deposito all’ingrosso della zona etnea sono state rinvenute e poste sotto sequestro oltre 3.500 confezioni di prodotti alimentari che, anziché essere mantenuti a temperature attenuate, si trovavano immagazzinati a temperature ambientali ben oltre i 40 gradi centigradi.

Nei banchi frigoriferi di una nota catena commerciale sono state scoperte invece centinaia di confezioni di prodotti surgelati che manifestavano i classici segnali di un precedente decongelamento. Per tale motivo ne è stato disposto l’immediato sequestro e successivo avvio allo smaltimento e distruzione perché non più idonei al consumo umano.