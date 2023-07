Cade sulla regia trazzera di Monte Colla, motociclista soccorso con i fuoristrada

Allertati dal Centrale Operativa del 118, nella tarda mattina di oggi, domenica 30 luglio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sono intervenuti per il recupero di un motociclista, infortunatosi mentre percorreva, insieme ad altri due enduristi, la Regia Trazzera, nella zona di Monte Colla, che collega i paesi di Randazzo e Floresta, sul versante nord-ovest dell'Etna.

Le squadre di soccorso del CNSAS Sicilia, insieme ai militari del Sagf della Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Randazzo, hanno raggiunto il motociclista sul luogo dell'incidente.

L'uomo, che presentava un trauma al ginocchio causato dalla caduta, è stato trasportato fuori dallo sterrato con i mezzi 4x4 dei soccorritori intervenuti, per essere affidato ai sanitari dell’equipaggio 118, nel frattempo giunto sul posto con un'ambulanza, per le procedure di ospedalizzazione.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è allertabile chiamando il Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 e specificando che si richiede un intervento di soccorso in ambiente montano o impervio.

L'operatore del NUE112, applicando la "Procedura operativa ambienti montani ed impervi" trasferirà la chiamata alla Centrale Operativa 118, la quale provvederà ad allertare immediatamente il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)