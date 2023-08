Spacciava la droga da casa, un 31enne arrestato a Giarre

Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Giarre (Catania) dai carabinieri per detenzione dai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella sua abitazione, in via Don Minzoni, i carabinieri hanno sequestrato circa 78 grammi di marijuana. La perquisizione è stata estesa anche nei locali condominiali. In un vaso nel pianerottolo del piano superiore i carabinieri hanno trovato altri 238 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina e un foglio con nomi e cifre riferibili alla compravendita della droga.

L’arresto è stato convalidato l’arresto ed è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.