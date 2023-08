Tragedia sfiorata a Belpasso: crolla un balcone, due giovani feriti

La ringhiera ha ceduto, parte del balcone è crollata e loro hanno fatto un volo di cinque metri. Una tragedia sfiorata a Belpasso, in provincia di Catania, dove una giovane coppia è rimasta ferita in seguito alla caduta. Si tratta di un 26enne e una 25enne, entrambi si trovavano sul balcone di una palazzina di via Svezia quando è successo l'imprevedibile.

Sono stati chiamati subito i soccorsi: sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. L'area è stata messa in sicurezza, mentre i due giovani sono stati trasportati in ospedale: non sono in pericolo di vita. I tecnici dei vigili del fuoco dovranno accertare cosa ha provocato il cedimento.