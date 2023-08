Bambino di quasi 3 anni cade nella piscina gonfiabile e annega, a Santa Venerina: indagata la nonna

È morto in pochi centimetri d'acqua, nella piscina gonfiabile, a Santa Venerina, centro di 8 mila abitanti della provincia di Catania. Il bambino, di nome Samuele, aveva poco meno di 3 anni, è morto annegato nel tardo pomeriggio di oggi, nella piscina che si usa di solito proprio per i piccoli. La tragedia in una casa che si trova nel centro cittadino di Santa Venerina. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Il piccolo era in compagnia di un’amichetta mentre la nonna materna era a pochi metri, in cucina. Quando la signora si è accorta dell’accaduto, il nipote era già deceduto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri per le indagini. La procura di Catania ha sequestrato la salma e disposto l’autopsia e ha indagato la nonna del bambino per omicidio colposo come atto dovuto per potere eseguire l’accertamento medico legale come incidente probatorio.