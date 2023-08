Due incidenti in poche ore a Catania: quattro feriti in ospedale

E' di quattro feriti il bilancio di due incidenti avvenuti a Catania nel giro di poche ore. Il primo sulla circonvallazione, per la precisione in viale Andrea Doria: un'auto è finita fuori strada terminando la sua corsa contro lo spartitraffico, all’altezza del sottopasso di viale Fleming. A bordo della macchina c'erano due ragazze che sono rimaste ferite e sono state trasportate al policlinico da un'ambulanza del 118.

Il secondo incidente si è verificato in pieno centro, tra via Etnea e piazza Stesicoro: in questo caso un’auto si è ribaltata dopo essersi scontrata con un taxi. L'impatto è stato violentissimo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Un uomo e una donna sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. La polizia municipale ha invece effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell'impatto.