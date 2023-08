Sorpreso in banca mentre tenta un furto, un arresto a Catania

Un senegalese, senza fissa dimora ed irregolare sul territorio nazionale è stato arrestato dalla polizia di stato a Catania dopo essere stato sorpreso da una guardia giurata all’interno della filiale Unicredit di via Sant’Euplio mentre tentava di rubare un tablet, un gruppo di continuità, una telecamera e vari cavi elettrici.

L’extracomunitario, insieme ad altri complici riusciti a fuggire, si era introdotto all’interno dell’istituto di credito dopo aver tranciato i cavi del sistema d’allarme e forzato la porta del seminterrato. Il senegalese è stato arrestato per tentato furto aggravato, in concorso con altre persone rimaste ignote, e su disposizione del Pm di turno è stato trasferito presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo che si terrà stamane.