Catania, motociclista in controsenso minaccia e spara in aria contro l'autista del bus che aveva suonato il clacson

L’autista di un bus urbano della linea 628 rosso dell’Amts di Catania suona il clacson perché una moto viaggiava controsenso, il motociclista non ha gradito il rimprovero, lo ha inseguito e una volta raggiunto al capolinea nel rione Nesima ha minacciato di morte il guidatore del mezzo pubblico con una pistola in mano ed ha esploso un colpo in aria prima di fuggire. Sul posto è intervenuta la polizia avvertita da altri colleghi dell’autista, che in stato shock è stato soccorso da personale del 118 intervenuto con un’ambulanza e poi condotto all’ospedale San Marco. Indagano investigatori delle volanti della Questura.

«Alla vittima offriamo non solo solidarietà umana ma anche assistenza sindacale e legale - affermano in una nota segretari di Uil e Uil Trasporti Catania, Enza Meli e Salvo Bonaventura - alle istituzioni e alla stessa Amts ribadiamo, invece, la nostra richiesta di misure adeguate a tutela dei lavoratori del Trasporto pubblico locale, degli utenti e dei cittadini che più volte hanno indicato nella mancanza di sicurezza una delle principali ragioni di malessere urbano».

I segretari provinciale dell’Ugl Autoferrotranvieri, Giovanni Scannella, e aziendale, Angelo Maccarrone si dicono «particolarmente turbati» dall’accaduto. «È assurdo - sottolineano - che un impiegato del servizio di trasporto pubblico locale venga aggredito soltanto perché chiede e pretende il rispetto delle regole. Al lavoratore Amts esprimiamo la solidarietà, augurandogli una pronta ripresa, mentre chiediamo all’azienda di attivare tutte le misure indispensabili a tutela del suo dipendente aggredito, ma anche di proporre al Prefetto di voler valutare una convocazione del Comitato provinciale per l’ordine pubblico, nella certezza che la polizia farà presto piena luce su quanto successo».