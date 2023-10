Acireale, bambina di tre mesi morta in culla: aperta un’inchiesta

È giallo sulla morte in culla di una bambina di tre mesi a Guardia Mangano, frazione di Acireale. Secondo quanto riferito dalla sala operativa del commissariato di polizia di Acireale, sono in corso le indagini e l’appartamento della giovane coppia è stato posto sotto sequestro, così come anche la salma della piccola da parte della magistratura al Policlinico di Catania per l’esecuzione dell’autopsia.

La piccola sarebbe giunta già morta al pronto soccorso dell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale: dai primi rilievi non sarebbero emersi segni di maltrattamenti sul suo corpo e al momento l’ipotesi più verosimile è che possa trattarsi di una morte improvvisa.