Catania, diciassettenne tenta di buttarsi in mare, salvato dalla polizia ferroviaria

La polizia ferroviaria di Catania ha rintracciato un ragazzo di diciassette anni che il giorno prima si era allontanato dalla propria abitazione, mettendo in ansia tutta la famiglia perché malato. Era tra gli scogli del tratto di litorale tra la stazione ferroviaria centrale e piazza Europa.

Alla vista degli agenti della Polfer si è lanciato in mare ma un poliziotto è riuscito ad afferrarlo per un braccio e lo ha messo in salvo sugli scogli con l’aiuto dei colleghi. I poliziotti, dopo aver tranquillizzato il ragazzo, completamente bagnato, scalzo e con escoriazioni alle piante dei piedi, lo hanno accompagnato in ufficio e, dopo averlo fatto visitare da personale del 118, lo hanno riaffidato al padre.