Randazzo, scontro fra due auto sulla provinciale: una va fuori strada e si ribalta, grave ventisettenne

Incidente stradale lungo la provinciale 230, in contrada Bocca d’Orzo, a Randazzo. Nello scontro tra due auto un ragazzo di 27 anni è rimasto gravemente ferito. In seguito all'impatto l'auto che guidava è andata fuori strada e si è ribaltata. Sul posto è stato necessario l'arrivo dell'elisoccorso del 118 che ha trasportato il ragazzo all'ospedale Cannizzaro di Catania. Ha riportato un politrauma ed è stato ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata.

Ferito anche l'uomo che era al volante dell'altro mezzo, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. E' stato trasportato all’ospedale Castiglione-Prestianni di Bronte da un mezzo del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e i carabinieri per i rilievi del caso che saranno utili a chiarire la dinamica. Presenti anche i vigili del fuoco.