Palazzolo Acreide, cade con la bicicletta e si ferisce: donna trasportata in elisoccorso a Catania

Paura ieri sera a Palazzolo Acreide per un incidente, con una ciclista di origini rumene rimasta ferita. La donna, secondo quanto ricostruito dai vigili urbani, ha perso il controllo della bici, cadendo a terra. L'impatto è stato molto violento.

Sul posto il personale del 118 che ha ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso. Portata all’elipista di contrada pantano, il personale del 118 ha provveduto al trasporto in elicottero verso l'ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova attualmente ricoverata: la prognosi è riservata a causa di un trauma cranico riportato ma non sarebbe in pericolo di vita.