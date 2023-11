A Paternò l'ultimo saluto a Riccardo, morto a diciassette anni in un incidente: «Sempre nei nostri cuori»

Lutto cittadino e chiesa gremita a Paternò, per l'ultimo saluto a Riccardo Gorgone, il ragazzo di diciassette anni che ha perso la vita in un incidente stradale mercoledì 15 novembre. La città si è fermata per l'addio al ragazzo amato da tutti, la comunità è incredula e sotto choc dopo lo schianto con un'auto che non gli ha lasciato scampo. Ai funerali, celebrati nella chiesa dello Spirito Santo, oltre ai genitori e ai parenti, tantissimi compagni dell'Istituto tecnico economico Gioacchino Russo e gli insegnanti.

A salutare Riccardo anche gli amici di infanzia e tanti coetanei che a Paternò lo avevano conosciuto. Bandiere a mezz'asta nei palazzi istituzionali e saracinesche delle attività commerciali abbassate durante la cerimonia. «Oggi la nostra comunità è a lutto - dice il primo cittadino di Paternò, Nino Naso -. Tutta la città si raccoglie nel silenzio e nella preghiera, nel ricordo di un nostro giovane figlio che è andato via troppo presto. Ciao Riccardo, ti porteremo sempre nel nostro cuore».

«Siamo sconvolti per la tragedia che ha coinvolto un nostro alunno - si legge nella pagina social della scuola frequentata dal giovane. - Esprimiamo il più profondo cordoglio alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi compagni di classe. Riccardo, dall’animo buono, resterà per sempre nei nostri cuori». Il giorno dell'incidente, il ragazzo che il 25 novembre avrebbe compiuto diciotto anni, si stava proprio recando a scuola a bordo del suo scooter, come faceva ogni mattina. In classe lo aspettavano, ma poi la triste notizia ha gettato tutti nello sconforto più profondo. Le ferite riportate nel violentissimo impatto sulla strada provinciale si sono rivelate gravissime e hanno spento ogni speranza poco dopo l'arrivo in ospedale, dove il 118 lo aveva trasportato con urgenza.