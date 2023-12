Incidente mortale a San Pietro Clarenza: perde la vita un ragazzo di diciannove anni

Tragico incidente stradale a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania. Nello scontro tra un'auto e uno scooter ha perso la vita un ragazzo di diciannove anni, si tratta di Marco Cocuzza. Il terribile impatto si è verificato in via Palermo, quando il giovane si trovava a bordo del suo Honda Sh e si è schiantato contro una Citroen C3.

Quando è stato lanciato l'allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trovato il diciannovenne in condizioni disperate: troppo grevi le ferite che aveva riportato e, nonostante i tentativi di rianimarlo, non è rimasto che accertare il decesso. Sul luogo dell'incidente anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente, e i carabinieri.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per permettere l'arrivo dei soccorritori, si sono registrati forti rallentamenti alla circolazione, tornata alla normalità dopo la rimozione dei mezzi dalla carreggiata. Le indagini sono in corso.