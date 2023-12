Lo scontro mortale a San Pietro Clarenza, il dolore degli amici di Marco: «Siamo increduli e sotto choc»

Aveva compiuto diciannove anni a settembre Marco Cocuzza, il ragazzo che ieri, giovedì 14 dicembre, ha perso la vita in un terribile incidente a San Pietro Clarenza, in provincia di Catania. L'impatto tra il suo scooter e una Citroen, avvenuto in via Palermo, ha provocato ferite gravissime e per il giovane non c'è stato nulla da fare: la notizia ha gettato in un profondo sconforto tutti coloro che lo conoscevano, compresi i compagni del Centro scolastico polivalente di San Giovanni La Punta, increduli e sotto choc.

In queste ore sono decine i messaggi che gli amici hanno lasciato sui social per condividere il proprio dolore e ricordare con un messaggio i bei momenti trascorsi insieme a Marco. «No, no, non posso crederci - scrive Toni -. Non è possibile che sia successo proprio a te, come possiamo accettare una cosa simile?». «Assurdo, davvero insopportabile questa notizia - scrive Giulia -. Non è giusto, avevi una vita davanti e ancora tanti progetti. Marco, resterai sempre nel nostro cuore, te lo prometto».

La comunità si è frattempo stretta attorno alla famiglia. Una famiglia unita e che in tanti conoscono. Straziante il post della amdre di Marco, che condividendo una foto di lei e il figlio insieme scrive: «mio principe, mi hai lasciato». Un post che ha ricevuto centinaia di commenti: chi conosce Marco Cocuzza e la sua famiglia dice di avere il cuore a pezzi. «Non ho voluto crederci fino all'ultimo - scrive Giovanna -. Spero Marco vi dia la forza per andare avanti, è inaccettabile tutto questo». E ancora: «Avevao saputo di un incidente, ma non credevo si trattasse del dolcissimo Marco. Siamo addolorati e vicini ai voi genitori, vi abbracciamo forte», conclude Lucia.