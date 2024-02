Catania si unisce nel ricordo di Filippo Raciti

Oggi (2 febbraio) è il giorno del ricordo. Catania fa memoria, nel diciassettesimo anniversario della morte, dell’ispettore della polizia Filippo Raciti, deceduto il 2 febbraio 2007 durante gli scontri scoppiati in occasione dell’incontro di calcio Catania - Palermo allo stadio "Massimino".

Il questore di Catania Giuseppe Bellassai, il prefetto Maria Carmela Librizzi, i comandanti provinciali delle forze dell’ordine di Catania, le autorità civili e militari insieme a tanti poliziotti, si sono stretti alla signora Marisa Grasso, vedova del compianto Filippo Raciti, nei tre momenti che hanno scandito la mattinata.

Per onorare la memoria di Filippo, presso il cimitero di Acireale, è stata deposta una corona di alloro alla presenza dei familiari e di una rappresentanza di poliziotti del X Reparto Mobile presso il quale prestava servizio Filippo Raciti. A seguire, nella chiesa dell’Immacolata Concezione B.M.V. dei Minoritelli è stata celebrata una messa in suffragio. Il momento più toccante è stato quello che si è svolto presso lo Stadio Angelo Massimino, proprio nel luogo in cui una violenta follia trasformò un incontro sportivo in una tragedia.