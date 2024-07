L'Etna si è risvegliato: le esplosioni fanno tremare porte e finestre, un'enorme nube copre i paesi fino al mare

Esplosioni incessanti, che fanno tremare porte e finestre delle case. Una nube di materiale piroclastico ha oscurato lo specchio di cielo sovrastando numerosi centri, fino al mare. Questa la situazione questa mattina (7 luglio) per la sempre più allarmata popolazione jonica che vive sulle pendici dell'Etna.

La causa è la ripresa del parossismo in atto sul vulcano non solo più alto d'Europa, ma anche tra i più attivi al mondo. I vulcanologi rassicurano che si tratta di fenomeni assolutamente normali per l'Etna, ma la gente è stanca di spazzare un materiale pericoloso come la tefrite, che copre ogni cosa, dai terrazzi alle strade, ammantandoli di nero.

È il secondo atto dell’eruzione della Voragine, l’ex cratere centrale sempre più deciso a riprendersi il ruolo di leader tra i crateri sommitali. E così, Dopo neanche due giorni di tregua, l’Etna ha deciso di tornare in azione in modo vistoso e spettacolare.