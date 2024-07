Nascondeva in casa fucile, munizioni e droga: arrestato a Vizzini

A Vizzini (Catania) i carabinieri hanno arrestato un 31enne che in casa nascondeva in un vano ricavato nel muro dietro il frigorifero un fucile calibro 12 rubato, 276 cartucce dello stesso calibro, attrezzature da caccia, un caricatore contenente 15 proiettili per pistola semiautomatica calibro, 314 proiettili per pistola di vari calibri, 6 dosi di cocaina.

L’uomo ai carabinieri che avevano trovato il nascondiglio ha detto: «Visto che le cose sono andate male, aprirò la bombola e farò saltare tutto». I militari dell’Arma sono riusciti a bloccarlo. L’indagato è accusato di detenzione illegale di armi e munizioni, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Il Gip ha convalidato l’arresto.