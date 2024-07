Un caricatore di pistola e proiettili dentro il bagaglio a mano, una denuncia all'aeroporto di Catania

Un 45enne svedese che voleva imbarcarsi su un volo per Copenaghen con un caricatore per pistola con 10 proiettili calibro 9 nel bagaglio a mano è stato denunciato dalla polizia in servizio nell’aeroporto di Catania. L’uomo non ha giustificato il loro lecito possesso. Deve rispondere di detenzione abusiva di armi o munizioni. Caricatore e le cartucce sono stati posti sotto sequestro.