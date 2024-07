I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti nel primo pomeriggio ad Aci Sant’Antonio per spegnere un incendio che si è sviluppato in una mansarda al quarto piano di un edificio di civile abitazione. Sul posto hanno operato le squadre di Acireale e Riposto, un’autoscala, un’autobotte di rincalzo e un automezzo di supporto logistico. Le cause del rogo sono da accertare. Non si ha notizia di persone coinvolte.