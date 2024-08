Minaccia l'ex convivente a Catania: «Ammazzo a te e a tuo figlio, ti sparo»

Il divieto di avvicinamento alla ex convivente e al figlio 17enne della donna e l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico è stata disposto dal gip di Catania nei confronti di 27enne indagato per maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento cautelare, emesso su richiesta della Procura, è stato eseguito da Carabinieri del comando provinciale del capoluogo etneo.

Le indagini, coordinate dal pool di magistrati qualificati sui reati che riguardano la violenza di genere, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, hanno fatto luce sulle condotte ripetute negli ultimi dieci anni nei confronti della compagna e del figlio che la donna ha avuto da una precedente relazione, alla presenza anche dei due figli minorenni della coppia.

Tra le contestazioni mosse all’indagato anche minacce di morte alla convivente e al 17enne: «Ti ammazzo a te e a tuo figlio! Ti sparo», avrebbe più volte intimato loro. Le aggressioni fisiche e verbali nei riguardi della vittima sarebbero avvenute anche alla presenza dei due figli minorenni avuti dalla coppia, uno di 8 anni e l’altro di pochi mesi di età, mentre circa due anni prima, lui l’avrebbe percossa con pugni e schiaffi provocandole lividi in tutto il corpo. Recentemente, invece, il convivente le avrebbe scagliato addosso un cellulare, colpendola al braccio e causandole una contusione.