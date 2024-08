Tra i copertoni 146 chili di hashish, imprenditore catanese arrestato nel Pavese

All’interno di un capannone adibito a deposito di copertoni d’auto a Casorate Primo, nel Pavese, la polizia di Stato di Milano ha trovato 146 chili di hashish suddivisi in 1.415 panetti.

Un imprenditore catanese di 55 anni, con precedenti, è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio. Gli agenti sono riusciti a individuare l’uomo, dopo che dal monitoraggio del territorio a sudovest del capoluogo lombardo, tramite l’incrocio di dati, era emersa un’auto nera come possibile vettore di sostanze sulla tratta Milano-Casorate Primo.

Nel corso delle indagini, i poliziotti hanno controllato in zona quattro macchine, decidendo poi di seguirne una che si è spostata in direzione località Fornace fino ad arrivare al capannone in via Motti Visconti. Il quintale e mezzo di droga, successivamente sequestrato, era custodito all’interno di alcune valigie nascoste tra i copertoni.