Scarichi irregolari: chiuso autolavaggio a Catania, denunciato il titolare

Gli agenti del commissariato Nesima di Catania, assieme alla polizia municipale della città etnea, hanno controllato un autolavaggio della zona. Gli accertamenti hanno permesso di appurare che l’attività era priva di sistemi di regolamentazione degli scarichi delle acque reflue industriali e di specifiche autorizzazioni. Lo smaltimento non a norma di tali acque, che contengono oli minerali e sostanze chimiche presenti nei detersivi utilizzati per il lavaggio e nella vernice delle auto, era potenzialmente idoneo ad arrecare ingenti danni all’ambiente nel quale i residui venivano scaricati. Il titolare dell’autolavaggio, pertanto, è stato deferito all’autorità giudiziaria per gli specifici reati in materia ambientale e l’attività è stata sottoposta a sequestro preventivo, in attesa di ulteriori accertamenti. Sono state elevate, infine, sanzioni amministrative per circa 800 euro.

L’intervento è stato effettuato nel corso di uno specifico servizio finalizzato alle verifiche in materia amministrativa di attività commerciali. Sono state controllate infatti altre due attività commerciali, per le quali non sono state riscontrate irregolarità.