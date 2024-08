Torna in attività l'aeroporto di Catania: la pista ripulita dalla cenere dell'Etna

Sono ripresi i voli sia in partenza che in arrivo nell’aeroporto di Catania-Fontanarossa Vincenzo Bellini. Lo stop all’operatività dello scalo era stato deciso all’alba dopo l’eruzione dell’Etna nella notte con una intensa fontana di lava dal cratere Voragine che aveva provocato un’alta nube di cenere dal vulcano. «In seguito alle attività di pulizia e decontaminazione della pista e della area di movimento, dalla cenere é stato deliberato il ripristino delle operazioni di decollo a partire dalle ore 18 - afferma sui suoi canali social la Sac che gestisce lo scalo catanese - Gli arrivi saranno limitati a 2 movimenti per ora fino alle ore 20. Dalle ore 20 alle ore 22 locali, il numero di arrivi sarà incrementato a 6 movimenti per ora. I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo».