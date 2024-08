Droga, tre pusher arrestati a Catania nel giorno di Ferragosto

Tre persone sorprese a spacciare nei pressi di un lido della Plaia, dove era in corso una serata musicale dal vivo, sono state arrestate dai carabinieri a Catania. I tre, di età compresa tra i 20 e i 50 anni, sono stati trovati in possesso di cocaina, anfetamina, hashish e marijuana pronta per essere spacciata. I militari dell’Arma hanno inoltre elevato una ventina di sanzioni per le violazioni al codice della strada per un totale di oltre 20mila euro. Tre i parcheggiatori abusivi sanzionati.