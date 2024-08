Paternò, cliente eroe blocca malvivente armato e sventa una rapina in una farmacia

A Paternò, in provincia di Catania, un cliente ha sventato una rapina in una farmacia bloccando un malvivente. A dargli man forte sono arrivati i carabinieri, che hanno arrestato il bandito, un uomo di 45 anni che era entrato nel negozio, in via Petrarca, ieri intorno alle 12.45 armato di un coltello da cucina di 22 centimetri e con il volto travisato, terrorizzando tutti, scavalcando il bancone ed intimando ai dipendenti di consegnare il denaro custodito in cassa.

Il cliente della farmacia, coraggiosamente, ha colto il momento più opportuno per intervenire e saltare alle spalle del rapinatore, che ha perso l’equilibrio cadendo a terra.

Nel frattempo sono arrivati i militari che hanno fermato il malvivente con l'accusa di tentata rapina ed hanno recuperato l’arma e la manica di una camicia utilizzata dall'uomo per nascondere il viso. L’arrestato è stato poi rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza.