Ha l'obbligo di firma per alcuni reati e va in commissariato con uno scooter rubato, denunciato a Caltagirone

A Caltagirone, in provincia di Catania, un uomo di 33 anni sottoposto all’obbligo di firma si è presentato agli agenti del commissariato di pubblica sicurezza alla guida di uno scooter risultato rubato ed è stato denunciato per ricettazione.

A scoprire la provenienza furtiva del mezzo sono stati i poliziotti compiendo accertamenti attraverso il numero di targa con la collaborazione del distaccamento della polizia stradale. Sotto la sella i poliziotti hanno anche trovato due cacciavite modificati per essere utilizzati come grimaldelli. Questo ha portato alla denuncia dell’uomo anche per possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli. Lo scooter è stato restituito alla proprietaria.