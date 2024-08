Biancavilla, spara contro il portone di casa del rivale dopo una lite: ai domiciliari

Ad Adrano i carabinieri hanno arrestato per minacce e porto abusivo di armi un uomo di 56 anni originario del paese etneo ma residente in Germania che alla guida della sua Bmw ha sparato alcuni colpi di pistola, poi rivelatasi a salve, all’indirizzo del portone di casa di un giovane di 25 anni con il quale poco prima aveva litigato verbalmente nella vicina Biancavilla.

I militari dell’Arma sono intervenuti dopo la segnalazione di un uomo che aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco ed hanno trovato il giovane in lacrime che ha raccontato l’accaduto. I carabinieri hanno poi scoperto che circa mezz’ora prima l’uomo alla guida dell’auto aveva esploso alcuni colpi di pistola in aria nella piazza Collegiale della vicina Biancavilla, terrorizzando un gruppo di ragazzi, tra cui il giovane. Il 56enne è stato individuato e bloccato a poche centinaia di metri dall’abitazione del giovane. Addosso, infilata nella cintura aveva la pistola, una Bruni mod 92FS calibro 8 mm con caricatore e cinque colpi nel caricatore. Nell’auto, tra i sedili posteriori, c’era una carabina Voere (nella foto); sul sedile anteriore lato passeggero l’uomo aveva un coltello svizzero con una lama lunga 3.5 centimetri e un bastone in legno.