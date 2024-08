Catania, preso mentre prova a rubare un'auto grazie alla segnalazione di una residente: fuggono i due complici

Nei giorni scorsi la questura di Catania ha ricevuto una segnalazione anonima da parte di una residente della zona di via Cristoforo Colombo, la quale ha riferito ai poliziotti del tentativo di furto in atto di un’autovettura, ad opera di tre soggetti. La persona che ha chiesto l’intervento della polizia ha anche descritto dettagliatamente l’abbigliamento dei tre individui.

Immediatamente gli agenti della squadra volanti hanno raggiunto il posto segnalato, dove hanno arrestato in flagranza per furto aggravato un pluripregiudicato di 39 anni, di cittadinanza marocchina, senza fissa dimora.

Le fasi dell’arresto sono state particolarmente concitate a causa della strenua resistenza opposta dall’uomo, tanto che i poliziotti, successivamente, hanno dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari. L’uomo è stato arrestato anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Lo stesso, dopo essere stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, su disposizione del pm di turno è stato portato nelle camere di sicurezza della questura, in attesa di rito direttissimo, al termine del quale il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Adesso è scattata la caccia ai complici dell’uomo arrestato.