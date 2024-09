In auto 500 chili di angurie, due catanesi denunciati per furto

I carabinieri hanno denunciato per furto due catanesi di 51 e 54 anni sorpresi a Ramacca (Catania) a bordo di una Ford Focus station wagon che trasportava circa 500 chili di angurie. La loro vettura è stata bloccata al termine di un inseguimento lungo la strada statale 417. Nell’auto avevano anche arnesi da scasso e alcuni coltelli da cucina verosimilmente utilizzati per recidere le angurie dalle piante. I due non sono stati in grado di dare loro spiegazioni circa la provenienza del carico, che è stato sequestrato in attesa di individuare il legittimo proprietario. I carabinieri hanno anche sequestrato l’auto, di proprietà del 51enne, perché senza copertura assicurativa.