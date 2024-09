Catania, sequestro record da 540 chili di cocaina in mare: cinque arrestati, recuperavano colli galleggianti carichi di droga

Cocaina per 540 chilogrammi è stata sequestrata dalla guardia di finanza a Catania: arrestate cinque persone. La droga sequestrata ha un valore stimato in oltre 100 milioni di euro. Gli indagati erano su un peschereccio ad avevano recuperato la sostanza stupefacente, contenuta in colli imballati in modo da evitare infiltrazioni di acqua e tenuti a galla da alcuni galleggianti. L’operazione, coordinata dalla procura del capoluogo etneo, è stata eseguita da militari del comando provinciale di Catania in collaborazione con i finanzieri dei reparti operativi aeronavali di Palermo e Pratica di Mare e con il supporto dello Scico.

L’operazione, sviluppata da unità specializzate del nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, è il risultato del monitoraggio di traffici e rotte commerciali in mare da parte della finanza per individuare possibili comportamenti anomali o sospetti e attivare specifici controlli sui target emersi. In questo contesto è stato effettuato un controllo giornaliero del tratto di mare compreso tra le province di Catania e Ragusa che ha consentito di rilevare, tra le altre, movimenti anomali di un motopeschereccio che stava recuperando dei colli galleggianti in acqua.