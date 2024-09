Catania, sfregiata al viso col coltello da un'altra donna

Gli agenti delle volanti della polizia di Stato di Catania hanno arrestato tre dominicani di 20, 22 e 49 anni per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Un uomo e una donna sono stati denunciati anche per lesioni gravi ai danni di una donna, sfregiata al viso. Reato aggravato dall’uso di un coltello.

Martedì mattina sono pervenute alla centrale operativa della polizia di Stato numerose chiamate per una rissa in corso in via di San Giuliano, a Catania. Quando sono arrivate e prime volanti, la rissa si era conclusa. Erano presenti donne e uomini in stato di alterazione, probabilmente a seguito dell’assunzione di alcol. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire cosa fosse accaduto poco prima dell’arrivo della polizia. Una donna era stata già trasportata in ospedale in quanto ferita al volto da un fendente inferto da una vicina di casa mentre il marito di quest’ultima teneva bloccata la vittima. Gli altri presenti, componenti delle due famiglie, dopo il ferimento erano riusciti a separare i contendenti.