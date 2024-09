Ruba un'auto a Catania, forza un posto di blocco e spara ai finanzieri: arrestato

A Catania un giovane di 23 anni alla guida di una Smart Four Four appena rubata ha forzato un posto di blocco della guardia di finanza e, inseguito nel quartiere San Cristoforo, ha dapprima impattato contro un furgone facendolo finire contro un muro e ferendo l’autista, poi ha urtato la stessa vettura dei baschi verdi. Fuggito a piedi, ha poi sparato un colpo di pistola contro i militari, che hanno risposto esplodendo due colpi di pistola in aria.

Riuscito in un primo tempo a far perdere le sua tracce, è stato individuato grazie anche alla visione di diverse telecamere di videosorveglianza. Il giovane, già in passato denunciato per guida senza patente, è stato arrestato per i reati di furto, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. In casa sua i militari hanno sequestrato gli abiti indossati durante la fuga e una pistola a salve priva del tappo rosso. L’arrestato è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. In sede di convalida della misura, il giudice in composizione monocratica del Tribunale di Catania ha confermato gli arresti domiciliari nei confronti del ventitreenne, disponendo l’uso del braccialetto elettronico.